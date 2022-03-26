Türkiye'nin en beğenilen sanatçıları belli oldu

Popülerlik derecesine göre Haluk Levent, yüzde 78.9 oy oranıyla ilk sırada yer alırken Tarkan yüzde 60.7 ile ikinci Sezen Aksu ise yüzde 58.2 oranla üçüncü sırada yer aldı.

Cem Yılmaz yüzde 56.3 ile 4'üncü sırada, Şahan Gökbakar ise yüzde 50.6 ile 5'inci sırada yer aldı.

İşte anket sonuçları…