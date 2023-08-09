Türk sosyetesi Müslüman turistten rahatsız

Türkiye'nin önde gelen zenginlerinden biri olan Arzu Sabancı, aktif bir şekilde sosyal medya platformlarını kullanıyor. Yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelen Sabancı, İstanbul'daki turist yoğunluğuna tepki gösterdi. Sosyalite ve iş dünyasının tanınmış ismi, "Türkçe konuşan kimse yok gibi" şeklinde konuştu.

Turist yoğunluğuna karşı çıkan Arzu Sabancı'nın sözleri büyük bir tartışma başlattı! İstanbul adeta simsiyah kıyafetlilerin hüküm sürdüğü bir şehir haline geldi…

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düşen Arzu Sabancı, İstanbul'da yaşanan turist yoğunluğuna ilişkin çarpıcı bir tepki verdi. Ancak, bu tepkisi bazı kesimlerce olumsuz karşılandı. Sabancı'nın sözleri özellikle bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Türkçe konuşan insanların sayısının az olduğunu belirten Sabancı, "Nişantaşı, Bebek ve sokaklarda neredeyse Türkçe konuşan kimse yok gibi görünüyor. Şehir simsiyah kıyafetlilerin hüküm sürdüğü bir yer haline geldi" şeklinde konuştu.

Tartışmalara neden olan bu çıkış! "İstanbul Simsiyah Kıyafetlilerle Kaplandı"

Sosyal medya hesabında bir milyonu aşkın takipçiye sahip olan Arzu Sabancı, bu konuda şu ifadeleri kullandı: "Yıllar önce bir İtalyan arkadaşım Roma'da yaşadığı şehirdeki turist sayısından şikayet ediyordu. 'Evimizin önü, sokaklar turistlerle dolu, şehrimiz onlar tarafından istila edildi, yer kalmadı' derdi… O zamanlar içimden geçen, turistler hoş geldiniz, en azından ekonomiye katkı sağlıyorlar diye düşünmüştüm. Ancak şimdi İstanbul'un durumu da pek farklı değil… Nişantaşı, Bebek ve sokaklar, hatta kafeler bile neredeyse Türkçe konuşan kimse yok gibi… Şehir simsiyah kıyafetlilerin hüküm sürdüğü bir yer haline geldi."

Turist yoğunluğuna isyan eden Arzu Sabancı'dan çıkış! İstanbul adeta simsiyah kıyafetlilerin hüküm sürdüğü bir şehir haline geldi…

Arzu Sabancı Kimdir?

Arzu Sabancı, 7 Eylül 1965 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen Artvinlidir. Arkeoloji bölümünden mezun olan Sabancı, 1986 yılında Sabancı Holding ve Densa Holding'in yönetim kurulu başkanı Ömer Sabancı ile evlenmiştir. Hakan Sabancı, Hacı Sabancı ve Kerim Sabancı adında üç çocuk sahibidir.