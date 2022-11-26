Türk manken Lübnan'da dünya ikinci güzeli seçildi
Türk manken Karaca Asya Kayalar, Lübnan'da yapılan güzellik yarışmasında dünya ikinci güzeli seçildi.
Magazin 26.11.2022, 18:11
Türk manken Karaca Asya Kayalar, Lübnan'da yapılan Miss Ambassador Of Peace And Beauty 2022 Güzellik Yarışması’nda Dünya 2. Güzeli ve En Güzel Gülen Model seçildi.
Güzel manken Kayalar, "Ülkemi temsil edip başardım, çok mutluyum" dedi.
Ünlü model, yakında televizyon dizisi ve show programında da yer alacağını belirtti.
Bir yarışma programından ayrıca 250 bin lira ödül kazanan Karaca Asya Kayalar'ın katıldığı uluslarası akredite yarışması, 5 yıldır yapılıyor ve dünya çapında kabul görüyor.
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