Tunç Oral hayatını kaybetti
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Yeşilçam'ın mavi gözlü yıldızı Tunç Oral'ın 2 gün önce hayatını kaybettiğini duyurdu.
Magazin 22.09.2022, 15:37
Geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı 84 yaşında vefat ettiği öğrenilen Oral'ın cenazesinin bugün Antalya TürbeliCamii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Türbeli Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.
Yeşilçam'ın bir yıldızı daha kaydı. Acı haberi "felaket tellalı" olarak bilinen Onur Akay duyurdu. Yeşilçam'ın mavi gözlü yıldızı, 84 yaşındaki usta oyuncu Tunç Oral’ın, hayatını kaybettiği öğrenildi. Usta oyuncunun 2 gün önce öldüğünü belirten Akay, "Sessiz sedasız bir gidiş daha" diyerek haberi verdi.
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