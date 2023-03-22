Tuğçe Tayfur tesettüre girdi

Tuğçe Tayfur, müzik hayatını bırakıp sosyal medyadaki dekolteli pozlarını da silerek muhafazakar bir hayat için başlangıç yapmıştı. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, şimdi de tesettüre girdi. Tesettürlü fotoğraflarını paylaşan Tuğçe Tayfur beğeni alırken, desteklediği siyasi partiyi de açıklaması dikkat çekti.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 'Maneviyatım ağır basıyor' diyerek müzik hayatını bırakmasıyla gündeme gelmişti.

Tuğçe Tayfur, sahnelerden vazgeçmesiyle ilgili "2 yılın sonunda, sabah ezan okunurken bu kararı aldım ve şimdi içim çok rahat. İyi ki böyle bir karar aldım." demiş ve ardından şunları söylemişti:

"Bu camia bana uygun değil. Hani derler ya benim fıtratıma uymuyor diye. Aynen öyle, camianın ortamı, sahne hayatı benim fıtratıma uygun değil.

Tesettür sorusuna böyle yanıt vermişti

Tuğçe Tayfur ayrıca "Anneniz Necla Nazır oyunculuğu bırakıp kapanmıştı. Siz de düşünüyor musunuz?" sorusuna "Allah ne nasip ederse o olur. Ben çok inançlı bir insanım. Bu konuda hayır cevabını vermeyeceğim." şeklinde yanıt vermişti.

Tuğçe Tayfur annesinin yolundan gitti ve tesettüre girdi. Siyah başörtüsü ve şapkayla poz veren Ferdi Tayfur'un kızına beğeni yağdı. Tayfur'u görenler "Şapkasız daha iyi", "Necla Nazır'ın gençliği gibisin" yorumlarında bulundu.

Tuğçe Tayfur ayrıca desteklediği partiyi de paylaştı. Ferdi Tayfur'un kızı Muharrem İnce'yi de etiketleyerek nişanlısının partiye dahil olduğunu paylaştı.

Tuğçe Tayfur'un tesettüre girdikten sonra paylaştığı fotoğraflardan biri de bu oldu.