Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa nişanlandı
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burak Kalfa’dan evlenme teklifi almıştı. Çift, dün akşam aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile nişanlandı.
Magazin 17.09.2022, 17:52 17.09.2022, 17:56
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur (34), sevgilisi Burak Kalfa ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
Tuğçe Tayfur, nişan fotoğraflarını da Instagram hesabından paylaştı.
Ferdi Tayfur törene katılmadı mı?
Aile bireylerinin yer aldığı karelerde Ferdi Tayfur'un olmaması dikkatlerden kaçmadı.
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