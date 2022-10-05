Tuğba Özerk tek celsede boşandı
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, geçen yıl evlendiği iş insanı Gökmen Tanaçar'ın evliliği tek celsede noktaladı.
Taraflar birbirinden nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı. Tuğba Özerk, duruşma çıkışı 'Üzücü bir şey tabi ki ama hiç kimse istemezdi böyle bir şey, yapacak bir şey yok' açıklamasında bulundu.
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, 1.5 yıldır beraber olduğu Gökmen Tanaçar ile 30 Haziran 2021’de aile arasında gerçekleşen sade nikah töreniyle evlendi.
Geçtiğimiz Eylül ayında ünlü şarkıcı Gökmen Tanaçar ile boşanacaklarını ‘'Anlaşamadık çok mutlu olsun. Boşanmak dünyanın sonu değil'' açıklamasıyla duyurdu.
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, 1.5 yıldır beraber olduğu Gökmen Tanaçar ile 30 Haziran 2021’de aile arasında gerçekleşen sade nikah töreniyle evlendi.
Geçtiğimiz Eylül ayında ünlü şarkıcı Gökmen Tanaçar ile boşanacaklarını ‘'Anlaşamadık çok mutlu olsun. Boşanmak dünyanın sonu değil'' açıklamasıyla duyurdu.
‘'Hiç kimse istemezdi böyle bir şey''
Şarkıcı Tuğba Özerk, duruşma sonrası “Anlaşmalı olarak boşandık. 4 yıla yakın bir birliktelik bitmiş oldu. Üzücü bir şey tabi ki ama hiç kimse istemezdi böyle bir şey yapacak bir şey yok. Bir talebimiz olmadı” dedi.
Özerk'in avukatı Furkan Baturalp Volkan ise, “Tuğba hanım ve Gökmen bey hiçbir nafaka talebi olmaksızın, mal varlığı menfaati olmaksızın boşandılar. Anlaşmalı şekilde boşanmada gerçekleşti” şeklinde konuştu.
Gökmen Tanaçar duruşma sonrası açıklama yapmadı. Tanaçar'ın avukatı ise, “Taraflar severek evlendiler. Evlilikleri belli bir süre sürdü. Anlaşamadılar ikisi içinde hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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