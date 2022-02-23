Ayşe Kulin’in en başarılı romanları arasında yer alan ve Aylin Devrimel Radomisli Cates’in gerçek hayat hikayesini anlatan “Adı Aylin”, önceki akşam Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluştu. Oyunda Aylin karakterine hayat veren Tuba Ünsal, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ayşe Kulin'in 100'ün üzerinde baskı yapan ve 80'e yakın ülkede yayınlanan en başarılı romanlarından "Adı Aylin" tiyatro sahnesinde seyirciyle buluştu. 21 Şubat akşamı galası gerçekleştirilen oyunda Aylin karakterine hayat veren Tuba Ünsal'ı sanatçı dostları da yalnız bırakmadı.





"GÜZEL BİR MACERA"

Gazetecilerin sorularını yanıtladığı esnada gözyaşlarına hakim olamayan Tuba Ünsal, “Güzel bir mecaraydı, hepimiz çok heyecanlıyız. Hazırlık yaklaşık 3 sene sürdü" dedi.

"YOLLAR ÇOK AYDINLIK OLMUYOR"

Sözlerini sürdüren güzel oyuncu, "Kadın olunca geçtiğiniz yollar çok aydınlık olmuyor, benim yolum aydınlık olmadı onun için çok gururluyum.” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

"AZMİNE HAYRAN KALDIM

Oyunun yazarı Ayşe Kulin “Tuba'nın azmine hayran kaldım. Şu an çok mutluyum. Bütün ekibe teşekkür ediyorum" dedi.

"Adı Aylin"in prömiyerine aralarında Aslı Filinta, Ayşe Boyner, Ayşe Kucuroğlu, Berrin Zorlu, Duygu Özaslan, Ece Sükan, Hatice Aslan, İbrahim Kutluay, Müge Boz, Caner Erdeniz ve Pelin Karahan'ın da olduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

Snob Magazin