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Tuba Büyüküstün, eski sevgilisini en acı gününde yalnız bırakmadı

Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi görüntü yönetmeni Sami Saydan'ın 19 yaşındaki oğlu motosiklet kazasında yaşamını kaybetti. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün cenazeye katılarak eski sevgilisine destek oldu.

Magazin 26.10.2021, 14:05
Tuba Büyüküstün, eski sevgilisini en acı gününde yalnız bırakmadı

Ünlü görüntü yönetmeni Sami Aydan'ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan, geçtiğimiz günlerde Göztepe'de motosikletiyle kaza yaptı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç isim, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 19 yaşındaki Saydan, dün son yolculuğuna uğurlandı.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Habertürk'te yer alan habere göre, Saydan, dün Karacaahmet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Cumhuriyet Köyü Mezarlığı'na defnedildi. Evlat acısıyla yıkılan Sami Saydan, oğlunun tabutunu taşıdı ancak zaman zaman ayakta durmakta güçlük çekti.

TUBA BÜYÜKSÜTÜN DE CENAZEYE KATILDI

Eski sevgilisi Sami Saydan'ın oğlu için kan arayışından yardımcı olan Tuba Büyüküstün, cenaze törenine de katılarak destek oldu.

2 YIL AŞK YAŞAMIŞLARDI

Tuba Büyüküstün ile Sami Saydan yıllar önce 2 sene aşk yaşamıştı. Ayrılık sonrası açıklama yapan Büyüküstün, "2 yıl masal gibi bir aşk yaşadık. İki kez evlenme teklif ettim ama olmadı. Trajik bir son yaşadık" demişti.

HABER3 

#Sami Saydan #Tuba Büyüküstün #cenaze
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