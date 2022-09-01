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Tolgahan Sayışman'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı

Oyuncu ve yapımcı kimliğinin yanında ticarete atılan Tolgahan Sayışman'ın yeni arabası duyanların dudağını uçuklattı.

Magazin 01.09.2022, 09:31
Tolgahan Sayışman'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı

Oyuncu ve yapımcı kimliğinin yanında ticarete atılan Tolgahan Sayışman, kendini ödüllendirerek 3 milyon değerinde 2022 model BMW araba aldı.

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün Amaya İstanbul’da görüntülendi. Yakın zamanda inşaat işini giren ve Fethiye’de 7 villalık bir inşaat yapan Sayışman, burada toplantı gerçekleştirdi.

Hem oyuncu hem yapımcı hem de ticarete atılan Tolgahan Sayışman, kendini de ödüllendirerek 3 milyon değerinde 2022 model BMW araba aldığı ortaya çıktı. 

#Tolgahan sayışman #araba
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