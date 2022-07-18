Teoman'ın sözleri sosyal medyada viral oldu!
Nişantaşı'nda basın mensuplarıyla sohbet eden Teoman, ''Çalışmaya üşeniyorum. Her şeye üşenir oldum'' dedi. Ünlü şarkıcının sözleri sosyal medyanın diline düştü.
Rock müziğinin başarılı sanatç ılarından Teoman, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcının sözleri ise sosyal medyayı kasıp kavurdu.
ÇİÇEKLİ GÖMLEĞİ DİKKATÇEKTİ
Koyu renkteki kıyafetleriyle hafızalara kazınan Teoman, bu sefer mavi renkteki çiçek desenli kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Giyim tarzından sıkıldığını söyleyen şarkıcı, "Artık çok siyah giyince kendimden sıkıldım. Bunları giymek için kendimi zorluyorum" dedi.
"HER ŞEYE ÜŞENİR OLDUM"
Teoman, muhabirlerin "Yeniden oyunculuk yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Çalışmaya üşeniyorum. Her şeye üşenir oldum. Herhalde yaşlılıkla ilgili bir şey bu. Bu dönemde sadece konser veriyorum, sadece o zevkli geliyor bana" cevabını verdi.
Şarkıcının "Her şeye üşeniyorum" sözleri ise kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Teoman'ın videosunu izleyen binlerce sosyal medya kullanıcısı, "Teoman olduğumu öğrendim" paylaşımını yaptı.
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