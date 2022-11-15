Tektaş yüzüğüyle çok konuşulan Dilan Çiçek Deniz nişan attı

Çukur, Alev Alev, Tatlı Küçük Yalancılar gibi yapımlarda rol alan Dilan Çiçek Deniz, uzun bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşamaya başladı. Sevgilisinin evlilik yanıtına ‘evet’ yanıtını veren ve 230 bin lira değerindeki tektaş yüzüğüyle çok konuşulan Deniz’den kötü haber geldi. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle düğünlerini erteleyen çiftin ayrıldığı öne sürüldü. Kül tablası iddiası duyanları şaşkına çevirirken ayrılığın perde arkasında bakın neler yaşanmış...

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile bir süredir aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtını vererek evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde evlilik teklifi alan oyuncunun, 230 bin TL'lik yüzüğü parmağına takmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı sevgilisi Thor'un evleneceği konuşuluyordu, ancak çiftten şaşırtan bir karar geldi. Dilan Çiçek Deniz, bir süredir evlilik planları yaptığı İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile geçen hafta Arnavutköy’de bir mekânda arkadaşlarıyla eğlenmişti.

Bir ara dışarı çıkıp soruları yanıtlayan Deniz, daha sonra içeri geçmiş ve sevgilisiyle romantik anlar yaşamıştı. Çift, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte başka bir mekâna gitti. Görgü tanıklarının anlattığına göre çift mekânda bir anda kavga etmeye başladı. Bir türlü sakinleşmeyen ikilinin kül tablasını yere fırlattığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çiftin evleneceği konuşuluyordu. Ancak çiftten şaşırtan bir karar geldi ve çift ayrıldı. Sebep olarak ise reklam yönetmeni Thor'un kıskançlık krizleri olarak ileri sürüldü.