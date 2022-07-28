Tehdit Edilen Ece Erken'den 'koruma' açıklaması

Ece Erken, 7 ay önce silahlı saldırıya uğrayan avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybetmişti. Eşinin acısıyla sarsılan ve geçtiğimiz günlerde Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini söyleyen ünlü sunucudan 'koruma' açıklaması geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı.

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Eşini kaybettikten sonra zor günler geçiren Ece Erken, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Ece Erken, merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiği yönündeki sorulara, "Konu ilgili makamlarda. Bu konu ile ilgili konuşmak istemiyorum." yanıtını verdi.

"KORUMASIZ GEZİYORUM"

Ünlü isim, ayrıca "Korumasız geziyorum." diyerek, kimseden korkmadığını dile getirdi.

REDDİ MİRAS YAPTI

Öte yandan Ece Erken, geçtiğimiz aylarda Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesiyle gerilim yaşamasından sonra, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum." ifadelerini kullanarak, reddi miras yaptığını açıklamıştı.