'Taş Bebek' lakaplı Gönül Yazar'dan üzücü haber!

Ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, canlı yayında yakın dostu ünlü ses sanatçısı Gönül Yazar'la ilgili korkutan açıklamalar yaptı.

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Seyhan Soylu ile Al Sana Haber isimli magazin programının stüdyo konuğu oldu.

Akay, canlı yayında Taş Bebek lakaplı efsane sanatçı Gönül Yazar’ın sağlık durumu hakkında korkutan açıklamalar yaptı.

Nihat Doğan, Pınar Eliçe gibi isimlerin yorum yaptığı programda, Akay’ı sanatçılara gösterdiği vefadan dolayı tebrik eden Nihat Doğan, “Sevgili Onur, şu an unutulmaya yüz tutmuş ünlülerimizden hasta olan, durumu kötü olan var mı?” sorusunu yöneltti.

Onur Akay ise, “Çok sevdiğim, o da gerçek bir assolistti bence tavrıyla tarzıyla Maksim’de. Fahrettin Aslan’ın da en çok sevdiği sanatçılardan Gönül Yazar biraz zorluklar yaşıyor. Gözü ile ilgili zorluklar yaşadı.

Neredeyse böyle göremeyecek bir duruma geldi. Ancak ameliyat oldu, daha kimse bunu bilmiyor ve çok başarılı geçti. Şu anda çok mutlu, Ağladı beni arayıp. Neredeyse kör oluyordu. Göremiyordu. Sarı nokta olabilir.” ifadelerini kullandı.