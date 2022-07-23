Tarkan'ın yeni şarkısı yayınlandı
Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı 'Yap Bi Güzellik' dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak sevenleriyle buluştu.
Sözleriyle ve klibiyle çok konuşulan 'Geççek' şarkısından sonra yeni parçası merakla beklenen Tarkan, 'Yap Bi Güzellik'i hayranlarıyla buluşturdu.
Şarkının sözleri Tarkan’a, müziği ise Tarkan ve Ozan Çolakoğlu’na ait.
Yap Bi Güzellik şarkısının sözleri şöyle:
Koyunca geceleri başımı yastığa
Uyku düşman kesiliyor bana
Paramparça dağıldım
Toplayamadım bir daha
Olamadık ki hakim şu dilimize
Gölge ettik saadetimize
Gittin ya öfkenle kol kola
O an yıkıldım yere
Sen de üzülüyorsun biliyorum
Pişmansın ama
Geri adım attıramıyorsun gururuna
Yap bi güzellik be
Gel kon hadi kalbime
Dön kavuşalım, öp barışalım
Kumrular gibi yine koklaşalım
Affedelim gitsin
Bu ayrılık bitsin
Tatlı tatlı gel konuşalım
Gel de aşkın gönlünü alalım
Dön kavuşalım
Öp barışalım
Tatlı tatlı gel konuşalım
Dön kavuşalım
Öp barışalım
Gel de aşkın gönlünü alalım
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