Tarkan müjdeyi verdi!

Megastar Tarkan, 'Yap Bi Güzellik' adlı yeni şarkısının hazırlıklarına devam ediyor.

Tarkan, "Yine geri sayım başladı, yine beni heyecanlar sardı" dedi.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden olan Megastar lakabı ile dünya çapında bir hayran kitlesine ulaşan Tarkan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı Tarkan, yeni şarkısının müjdesini verdi.

"YİNE GERİ SAYIM BAŞLADI"

Instagram'da 5,6 milyon takipçisi olan ve 'Yap Bi Güzellik' şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Tarkan, paylaşımında "Yine geri sayım başladı, yine beni heyecanlar sardı" ifadelerine yer verdi.

Tarkan'ın paylaşımını gören Ezgi Mola, Fatih Ürek ve Samsun Demir gibi ünlü isimler yorum yapmaktan geri durmadı. Tarkan'ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.