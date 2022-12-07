Tarkan'ın yılbaşı programı için istediği ücret dudak uçuklattı
Yeni yıl yaklaşırken, yılbaşı gecesi için televizyon kanalları da özel eğlence programları için hazırlıklar yapmaya başladı. İddiaya göre Kanal D, yeni yıl programı için Tarkan'a teklif götürdü. Tarkan ise Kanal D'den 14 milyon lira talep etti.
Megastar Tarkan'ın yılbaşı programı için istediği ücret dudak uçuklattı.
Tarkan'a Kanal D'den teklif gittiği öğrenildi. Ünlü şarkıcı, Kanal D'nin yılbaşı programında sahne almak için 14 milyon TL istedi.
Son dönemde rol aldığı reklam filmleri ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Tarkan, yeni şarkılarıyla da gündeme geliyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Megastar Tarkan'ın yılbaşı için istediği ücret dudak uçuklattı.
14 milyon istedi
Temiz Magazin'in haberine göre; yeni yıl yaklaşırken yılbaşı gecesi için televizyon kanalları da özel eğlence programları için hazırlıklar yapmaya başladı.
Kanal D, yeni yıl ekranı için Tarkan'a teklif götürdü. Tarkan ise, yılbaşı gecesi Kanal D'de olmak için 14 milyon lira talep etti. Henüz anlaşma yapılmadı.
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