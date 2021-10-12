Tarkan'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı

Koronavirüs salgını kontrol altına alınana kadar çalışmayacağını söyleyen Tarkan, bu süreçte sakin bir hayat yaşarak yeni şarkılar yapmaya başladı. Şarkıcı, bu süreçte sosyal medya hesabı Instagram'dan da sık sık paylaşımlar yapıyor.

"YAKINDA TARZAN'DAN TARKAN'A DÖNERİM"

Evde olduğu süreçte saçlarını kestirmeyen Tarkan, yeni imajını da takipçileriyle paylaştı. 4,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Ormanlar kralı Tarzan single'ım çok yakında sizlerle. Şaka bir yana, pandemide saçlar çığrından çıktı bende. Ama yakında Tarzan'dan Tarkan'a dönerim merak etmeyin. Ve de yeni şarkılarla Çok özledim" notunu ekledi. Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede 298 binden fazla beğeni aldı.