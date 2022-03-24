Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çiftinden güzel haber!
Taner Ölmez ile geçtiğimiz yıl evlenen oyuncu Ece Çeşmioğlu, özel bir hastanede bebeğini dünyaya getirdi.
Magazin 24.03.2022, 17:56 24.03.2022, 18:02
Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, sonunda bebeklerine kavuştu. Taze anne-baba, bugün ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Bir kız çocuğu olan çift, bebeklerine "Zeynep" adını vereceklerini duyurmuştu.
"Mucize Doktor" dizisindeki "Ali Vefa" rolüyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Taner Ölmez ile geçtiğimiz yıl evlendiği oyuncu eşi Ece Çeşmioğlu, geçen aylarda bir kız bebek beklediklerini açıklamıştı. Taner Ölmez, kızına çok sevdiği bir isim olan Zeynep adını vereceklerini açıklamıştı.
Tv100'ün haberine göre bugün, ünlü çift, kızları Zeynep'e kavuştu. Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'in bebekleri Altunizade'de özel bir hastanede dünyaya geldi.
Doğum sırasında çok duygulanan çift gözyaşlarını tutamadı.
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