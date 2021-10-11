Tamer Karadağlı konuştu: Nihal Yalçın'a HDP sahip çıktı

Antalya Altın Portakal'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödülü takdim etmek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog, sosyal medyada gündem oldu. Yalçın, ödül töreni sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin. Bu gece benim gecem." dedi. Yalçın'a sosyal medya üzerinden oyuncu ve siyasi isimlerden destek verildi.

CHP'li Kaftancıoğlu da mesaj yayımladı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabında Yalçın'ın yanında olduğunu belirten şu mesajı yayınladı: "Güzelim ülkeyi çok konuşan kadınlar değil boş konuşan erkekler(eril bakışa sahip)bu hale getirdi. Nihal Yalçın tahammül gösterilmeyen kısacık konuşmasında(3.7dk) kadının gücünü, kararlılığını, T. Karadağlı ise erkek egemen bakışın çirkin bir suretini göstermiştir Kutluyorum"

Tamer Karadağlı'dan ilk açıklama

Sosyal medya üzerinden linç edilen Karadağlı ise sessizliğini bozdu. TV 8'de yayınlanan bir televizyon programıın sunucuları olayla ilgili düşüncelerini öğrenmek için yayına Tamer Karadağlı'yı bağladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Karadağlı "Bütün yorumları okudum. Yalçın'ı çok beğenirim. Ödül sırasında ilk başta ödülü vermek için hamlede bulunuyorum. Ödül törenlerinde 30 ve 45 saniye konuşulur. 3,5 dakika boyunca ben arkada tuzluk gibi durdum. Merhaba yok, teşekkürler yok."

"PERVİN BULDAN SAHİP ÇIKTI"

'Sizi eleştirenler oldu. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?' Sorusuna cevap veren oyuncu Karadağlı, "Linç kampanyası başlayınca bir gün bekledim. Sonra aldı başını gitti. Pervin Buldan sahip çıktı. Demek ki kendisine başka sahip çıkanlar var. Ben sadece sanatsal açıdan bakıyorum politik açıdan değerlendirmedim. 'Son kez tweet atacak olsan ne yazarsın?' diye sormuşlar. Hanımefendi "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" yazmış. Demirtaş ne dedi. Öcalan'ın heykelini dikeceğiz dedi. Hanımefendi bunu mu savunuyor? Bir anda böyle HDP milletvekilleri sahip çıktı.

'PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım'

Buldan, Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli olan bir duruş. PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye. Kendisinin bir arkadaşı ile konuştum. Burası zaten politik bir festivalmiş. Bu konuşmaları yapmak için geliyoruz demiş kendisi. Bana söylenen şey, festivalin sanatla alakalı olmadığı. Hanımefendi zaten HDP'yi Demirtaş'ı sahiplenen ve onların da sahiplendiği bir insan.