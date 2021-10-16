Taciz ile gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a karşı yeni hamle!

Sosyal medya fenomeni, şarkıcı Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek, sosyal medya hesabından ünlü şovmenle yaptığı özel yazışmaları yayınlamıştı. İddiaya göre Erbil, önce genç kıza "Bu gece yanında uyumak istiyorum" şeklinde mesaj yazmıştı. Erbil yine iddiaya göre, genç kız itiraz edince, vücudunun bazı bölümlerini sosyal medyada niye sergilediğini soruyordu. Taciz iddialarının ardından bir magazin programına telefonla bağlanan Mehmet Ali Erbil, "Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım. O benim asistanımla irtibat halinde, ben değilim" açıklamasında bulundu.

Aile Mahkemesi'ne başvuran genç fenomen bu açıklama sonrası Mehmet Ali Erbil hakkında 2 ay süre ile koruma kararı aldırdı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken bir hamle de ünlü şovmenden geldi. Mehmet Ali Erbil, sosyal medya üzerinden yazışmalarını yayınlayan Ece Ronay'ın özel hayatının gizliliğini ihlal ettiğini ve kişisel verilerini hukuka aykırı olarak yaydığını ileri sürdü. Erbil'in şikayetinin ardından Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı. Erbil, yaşananlar nedeniyle maddi ve manevi olarak zarar gördüğünü ifade etti.

Snob Magazin