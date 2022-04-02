Yarışmadaki asabi halleriyle dikkat çeken Hikmet Tuğsuz, 2016 yılında bir gece kulübüne iki gün üst üste yapılan silahlı saldırıda gözaltına alınmıştı. Hikmet Tuğsuz'un, antrenör ve milli güreşçilerin de bulunduğu 4'ü tutuklu 8 sanık hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Survivor yarışmacısının Sedat Peker ile fotoğrafları ortaya çıktı
Survivor All Star'da gönüllüler takımında yer alan Hikmet Tuğsuz'un, Sedat Peker'le fotoğrafları sosyal medya da gündem oldu.
Magazin 02.04.2022, 17:14
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da gönüllüler takımında yarışan güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un, BAE'den iadesi istenen Sedat Peker'le fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflar sosyal medyada çok konuşuldu.
2019 yılında Tuğsuz ile buluşan ve sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sedat Peker, fotoğrafı "Üçüncü kez Kırkpınar Başpehlivanlığı'nı kazanan Ali Gürbüs kardeşim ile beraber Başpehlivanımızın antrenman hocalığını yapan kamuoyunda Survivor Hikmet Tuğsuz olarak bilinen kardeşim ayrıca da Elmalı Güreşleri'nin Güreş Ağası Muharrem Akkardeşim Antalya ilinde olduğumu öğrenince ziyaretime gelerek bana şeref verdiler onur verdiler" notu ile paylaştı.
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