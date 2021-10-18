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Survivor Meryem Kasap'ın estetiksiz hali sosyal medyanın dilinde

Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışan Meryem Kasap'ın son hali sosyal medyanın diline düştü. Survivor Meryem'in estetikli görüntüsü takipçiler tarafından ünlü oyuncu Meryem Uzerli'ye benzetildi.

Magazin 18.10.2021, 16:51 18.10.2021, 16:58
Survivor Meryem Kasap'ın estetiksiz hali sosyal medyanın dilinde

Sakatlığı nedeniyle Survivor'dan diskalifiye edilen ünlü atlet Meryem Kasap'ın değişimi sosyal medyanın gündeminde.

Kasap'ın yüzündeki değişimi görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Ünlü atlet Meryem Kasap'ın Survivor'a katılmadan önce burun estetiği yaptırdığı ortaya çıktı.

Estetik yaptırmadan önceki fotoğrafları ortaya çıkan Kasap'ın estetikli görüntüsü Meryem Uzerli'ye benzetildi. Bazı takipçiler ise "Tek benzerlik isimleri" yorumlarında bulundu.

KARAR

#Meryem Kasap #Survivor #estetik
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