Survivor Meryem Kasap'ın estetiksiz hali sosyal medyanın dilinde

Estetik yaptırmadan önceki fotoğrafları ortaya çıkan Kasap'ın estetikli görüntüsü Meryem Uzerli'ye benzetildi. Bazı takipçiler ise "Tek benzerlik isimleri" yorumlarında bulundu.
KARAR
Sakatlığı nedeniyle Survivor'dan diskalifiye edilen ünlü atlet Meryem Kasap'ın değişimi sosyal medyanın gündeminde.
Kasap'ın yüzündeki değişimi görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Ünlü atlet Meryem Kasap'ın Survivor'a katılmadan önce burun estetiği yaptırdığı ortaya çıktı.
Estetik yaptırmadan önceki fotoğrafları ortaya çıkan Kasap'ın estetikli görüntüsü Meryem Uzerli'ye benzetildi. Bazı takipçiler ise "Tek benzerlik isimleri" yorumlarında bulundu.
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