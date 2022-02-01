Survivor Mert, Acun Ilıcalı'yla restleşti: 'Nasıl performans göstereceğiz'

Sürgün adasına tekrar giden Mert, yaptığı açıklamada, "Bir şey diyeceğim biz nasıl performans göstereceğiz. 4 gün sürgün adasında kalıyoruz, biz bir türlü performans birincisi olamıyoruz. Survivor yapmaya geldik, sürgün adasında takılıyoruz. Bu sistem adil bir sistem gibi gelmedi kendi açımdan.Nasıl performans göstereceğiz" dedi. Daha sonra oylama için de açıklamalarda bulunan Mert, "Söyleyecek bir şeyim yok. Sistem açıkçası bana uygun sistem değil. Sürgün adası olduğunu bilseydim daha farklı bakardım. Bu gece düşüneceğim yarın akıbetimle ilgili karar vereceğim." ifadelerini kullandı.

Survivor All Star yarışmacısı Mert Öcal, sürgün adası ve performans puanlaması sistemine isyan etti. Survivor'da ikinci defa sürgün adasına gönderilen Mert, sitemini Acun Ilıcalı'ya iletti. Ilıcalı, rest çekti. Öcal, Survivor'dan ayrılma sinyali verdi.

Acun Ilıcalı, "Ben sana bir soru soracağım şimdi. Sen dün garip bir şey söyledin, Sude çok kötü hissederse ayrılabilirim dedin. Bir gün o sebep çıkıyor bir gün bu sebep çıkıyor zaten. Sen belki mental olarak All Star'a hazır olmamış olabilirsin. Ben bu sene tamamen şu açıdan bakıyorum oraya: Benim için en dirençli, en kuvvetli isim All Star'da ileriye doğru yürümeli. Senin dün ve bugünkü konuşmalarından anladığım tek bir şey var son derece kafan karışmış. Tek başına bu sistem böyle olmamalı diyorsun." diyerek, Mert’e karşılık verdi.