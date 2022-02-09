Survivor Gizem Memiç'le ilgili şaşırtan gerçek!

Memiç ile ilgili araştırma yapanlar Serenay Sarıkaya gerçeğini öğrenince şoke oldu.Güzelliğiyle dikkat çeken Gizem Memiç'in 2010 yılında, Miss Turkey yarışmasında rakibi Serenay Sarıkaya'yı geride bırakarak birinci olduğu ortaya çıktı. Şimdilerde Türkiye'nin en çok konuşulan kadın oyuncuları arasında yer alan Serenay Sarıkaya, Gizem Memiç'in Miss Turkey güzeli seçildiği yarışmadan ikinci olarak ayrılmıştı.