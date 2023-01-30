Survivor'da hayal kırıklığı: Dört ünlü ayrıldı

Survivor 2023'te ünlüler takımındaki yaprak dökümü sürüyor. Oylama sonucu Ümit Erdim, sağlık sorunları nedeniyle Berdan Mardini ve ada şartlarına dayanamadığı için Seçkin Piriler'in yarışmayı bırakmasının ardından ünlü şarkıcı Yusuf Güney de adadan ayrıldı.

Survivor 2023'te yarışmacılar bu sezon yalnızca güç anlamında değil, akıl oyunları konseptiyle de rakiplerine karşı mücadele ediyor. Ancak zorlu şartlarda ada koşullarına dayanamayan yarışmacılar bir bir adadan ayrılmaya devam ediyor.

Acun ıIlıcalı, 29 Ocak günü ada konseyinde çarpıcı bir açıklamada bulunarak Yusuf Güney'in yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Ilıcalı, ''Kırmızı takım için bugün itibariyle bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek. Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak. Şartlar çok zor olacak. Bu sene daha önce de dediğim gibi akıl oyunları ile yarışmacıların mental, psikolojik ve akıllarını kullandığı sezon. Yusuf Güney'de sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek.'' sözlerini kullandı.

İKİ ÜNLÜ İSİM AYRILMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Berdan Mardini'nin sağlık sorunları nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceği açıklanmıştı. Acun Ilıcalı, yarışmacıya devam etmek isteyip istemediğinin sorulduğunu ve Berdan Mardini'nin gitmek istediğini söyledi.

Seçkin Piriler ise Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı. Piriler, ada şartlarının kendisini çok zorladığını ve devam etmek istemediğini açıkladı. Bunun üzerine Piriler eleme gecesinde oy kullanamadı ve kendisine de oy atılamadı.