Survivor aşıkları Mert Öcal ile Sude Burcu'nun düğün tarihi belli oldu

Şimdilerde nikâh masasına oturmaya hazırlanan ünlü çift, önceki akşam Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın düğün törenine katıldı. Kız isteme ve nişan töreninden bahseden Öcal, ertesi gün köpeğiyle Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, düğün sorularına yanıt verdi.

Geçtiğimiz yıl Survivor All Star'da farklı takımlarda mücadele eden ve aşk yaşadıkları ortaya çıkan Sude Burcu (26) ile Mert Öcal'ın (40) mutlu birlikteliği devam ediyor. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiren ikiliden Öcal, doğum günü partisinde sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuştu.

"Umarım bundan sonraki hayatını benimle geçirir" diyen Mert Öcal'ın yüzüğü çıkardığı anlarda Sude Burcu bir hayli şaşırmıştı. Arkadaşlarının alkışları içinde teklifi kabul eden Survivor Sude mekanı "Evet evet evet" diyerek inletmişti.

Milliyet’ten Umut Ünver’in haberine göre, sürpriz tekliften birkaç gün sonra ünlü çiftten güzel haber geldi. Öcal, İzmir'e gidip Sude Burcu'yu ailesinden istemişti. Kız isteme merasiminin ardından ünlü çiftin yüzükleri takılmıştı. Nişanlanan Burcu ile Öcal, evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin nişan töreninden kareler, sosyal medyadan paylaşılmıştı.

Merve ve Mert'in düğününe el ele katıldılar

Aile arasında nişan töreni gerçekleştiren Mert Öcal ve Sude Burcu, önceki akşam oyuncu Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın'ın düğününe katıldı. Tören öncesi gazetecilerle laflayan ünlü çift, sorulara yanıt verdi.

"Kahve tuzlu değildi"

Öncelikle çifte mutluluklar dileyen ikili, "Biz de biliyorsunuz geçenlerde bir adım attık. Keyfimiz yerinde" diye konuştu. Kız isteme ve nişan töreni hakkında konuşan Öcal, "Kardeşim Amerika'ya yerleştiği için bazı şeyler aslında aceleye geldi. Ama çok güzel oldu bizce. Kahve tuzlu değildi ve baya güzel bir kahveydi" ifadelerini kullandı.

"Düğün yaza"

Çiçeği burnunda nişanlı ikiliden Mert Öcal, önceki gün köpeğiyle Bebek’te görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Öcal, Survivor'da tanışıp nikâh masasına oturmaya hazırlandığı sevgilisi Sude Burcu’yla düğün tarihi hakkında konuştu.

Yakışıklı oyuncu, ”Kız isteme ve nişan merasimini yaptık, düğünü yaz gibi düşünüyoruz” dedi. Törenin nerede yapılacağını söylemeyen Öcal,” Henüz belli değil, her şey olabilir” ifadelerini kullandı.

Aşk böyle ortaya çıkmıştı

Öte yandan Survivor All Star'ın ilk başlarında aşklarını gizli tutan Sude Burcu ve Mert Öcal'a; Evrim Keklik, oyun alanında "Aranızda bir şey mi var?" diye sorunca gerçekler ortaya çıkmıştı.

Survivor 2020'de de yarışan Mert Öcal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Sude'ye çiçek hediye etmişti. Sürprize karşılık veren Sude, teşekkür edip, çiçeği almış ve ünlü oyuncunun Sevgililer Günü'nü kutlamıştı.

"Bu adamla neler yaşadığımı bilemezsin"

Mert Öcal'ın bu hamlesi, Nisa Bölükbaşı'nı kızdırmıştı. Gönüllüler adına mücadele eden Nisa, takım arkadaşı Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söylemiş ve "Daha havaalanında 'Seni seviyorum' dedi. 10 saniye sonra senin yanına geldiyse bu içimi yiyor anladın mı?" sözleriyle tepkisini dile getirmişti. Sude ise, "Bu çok özel bir konu! Sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin. Daha önceden benim bu adamla 8-9 ay neler yaşadığımı bilemezsin" ifadelerini kullanmıştı.

Mert ve Makbule'nin birlikteliğini bildiğini söyleyen Nisa, bildiklerini Sude'ye anlatmıştı. Survivor 2020'de yarışan Makbule Şakalakoğlu da Nisa'ya sarıldığı fotoğrafı yayınlayarak, yakın arkadaşının desteğine karşılık vermişti. Sosyal medyada Mert Öcal'ı takip etmeyi bırakan Şakalakoğlu, birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldırmıştı.