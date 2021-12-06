Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu! İşte o isimler
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği fenomen yarışma programı Survivor'ın 2022 sezonu için geri sayım başladı. 2021 yılında Ünlüler-Gönüllüler formatıyla ekranlara gelen Survivor'da 2022 yılında All-Star heyecanı yaşanacak.
Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kalan Survivor'ın sıkı takipçileri yarışmacıları ve Survivor All Star'ın ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte detaylar...
Ekranların reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor, 2022'de All-Star formatı olacak. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada kadronun belli olduğunu ve yakın zamanda açıklayacağını duyurmuştu.Acun Ilıcalı, çekimleri Dominik'te gerçekleştirilecek olan Survivor All-Star'ın geçtiğimiz günlerde Şubat 2022'de ekranlarda olacağını ifade etmişti.
Her gün yeni isimler ortaya atılmış olsa da ana kadronun oluştuğu söyleniyor. Henüz Acun Ilıcalı'dan yarışmacılarla ilgili resmi bir açıklama gelmese kadronun belli olduğu iddia ediliyor.
İşte 2022 Survivor All Star kadrosunda yer alması beklenen isimler...
Mert Öcal
Nagihan Karadere
Adem Kılıçcı
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Gökhan Keser
Berkan Karabulut
Merve Aydın
Berna Keklikler
Evrim Keklik
Anıl Berk Baki
Yunus Emre Özden
Nisa Bölükbaşı
Sema Aydemir
Ogeday Girişken
Yasin Obuz
Gizem Memiç
Sude Burcu
Hikmet Tuğsuz
Seda Ocak
Furkan Kızılay
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|13
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|23
|8. Valencia
|16
|22
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