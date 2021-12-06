Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu! İşte o isimler

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kalan Survivor'ın sıkı takipçileri yarışmacıları ve Survivor All Star'ın ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte detaylar...

Ekranların reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor, 2022'de All-Star formatı olacak. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada kadronun belli olduğunu ve yakın zamanda açıklayacağını duyurmuştu.Acun Ilıcalı, çekimleri Dominik'te gerçekleştirilecek olan Survivor All-Star'ın geçtiğimiz günlerde Şubat 2022'de ekranlarda olacağını ifade etmişti.

Her gün yeni isimler ortaya atılmış olsa da ana kadronun oluştuğu söyleniyor. Henüz Acun Ilıcalı'dan yarışmacılarla ilgili resmi bir açıklama gelmese kadronun belli olduğu iddia ediliyor.

İşte 2022 Survivor All Star kadrosunda yer alması beklenen isimler...

Mert Öcal