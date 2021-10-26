Süreyya Yalçın'dan romantik kutlama
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Süreyya Yalçın sosyal medya paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vuruyor. Süreyya Yalçın son olarak eşi Ozan Baran’ın yeni yaşını sosyal medya sayfasından yaptığı romantik paylaşımla kutladı.
Magazin 26.10.2021, 18:10 26.10.2021, 16:13
İş insanı Ozan Baran ile 2016 yılında nikah masasına oturduktan bir süre sonra Amerika'ya yerleşen sosyetenin önde gelen isimlerinden Süreyya Yalçın, şu sıralar Bodrum’da.
Sosyal medya sayfasından yaptığı iddialı ve gösterişli paylaşımlarla sık sık dikkat çeken Süreyya Yalçın, bu sefer eşiyle olduğu romantik anları yayınladı.
Süreyya Yalçın eşi Ozan Baran’ın yeni yaşını dudak dudağa paylaştığı bir kareyle kutladı.
Süreyya Yalçın yaptığı paylaşımına ise şu notu düştü, “İyi ki doğdun dünyam oldun seni son nefesime kadar seveceğim kocacığım. İyi ki hayatıma girdin nefesim oldun sensizlik benimde yok olmam demek dünyalara değişmem seni. Seni bana veren rabbime şükürler olsun.”
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