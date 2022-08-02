Sunucu Serap Paköz'ün son hali görenleri şaşırttı!

Seda Sayan'ın estetik doktoruna giden ve 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz'ü görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Paköz'ün son hali...

Geçtiğimiz sene Seda Sayan'ın doktoruna giden 57 yaşındaki Serap Paköz'ün 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmesi sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Değişimi ile dikkat çeken Serap Paköz'ün son hali şaşkınlık yarattı.





Paköz, son olarak Star TV'de yayınlanan "Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde" programıyla ekran karşısına çıkmıştı.

Serap Paköz, geçtiğimiz yık Seda Sayan'ın kendisi için araya girdiğini ve doktoruna telefon ettiğini söylemişti. Ameliyattan sonra fotoğrafını paylaşan Paköz, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmişti.