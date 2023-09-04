Sümer Ezgü ve ailesi kaza geçirdi

Eşi ve iki çocuğuyla Antalya'ya ilerleyen Sümer Ezgü kontrolündeki otomobil ile çekme karavan devrildi. Aile kazayı yara almadan atlatırken, araç ve eşyalar zarar gördü.



Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, sevenlerini korkuttu.

Ezgü, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil ile çekme karavan Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kuvvetli rüzgarın da etkisiyle refüje çarptı.

Sanatçı eşi ve çocukları yara almadı

Savrulan otomobil ve ona bağlı çekme karavan yola devrildi. Sanatçı Ezgü, eşi ve iki çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu.

Ezgü, kazanın ardından AA muhabirine, aracına bağlı karavanla seyahat ederken kaza geçirdiklerini söyledi.

"Aracımız ve eşyalar zarar gördü"

Şiddetli rüzgarın etkisi ile kontrolü kaybettiğini ifade eden Ezgü şu cümleleri aktardı;

Oğlum Berlin'de konservatuarı kazanmıştı. Oğlumu bırakmak için Almanya'ya gidiyorduk. Yokuş aşağı inerken fazla hızlı değildim ama rüzgar bizi savurdu. Refüje çarparak devrildik. Eşim ve iki çocuğum da yanımdaydı. Çok şükür hiçbirimize bir şey olmadı. Oğlumun eşyaları da karavandaydı. Aracımız ve eşyalar zarar gördü.