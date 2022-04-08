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Süleyman Çakır ölümünün 18. yılında anıldı

Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Süleyman Çakır, ölüm yıldönümünde unutulmadı.

Magazin 08.04.2022, 10:55
Süleyman Çakır ölümünün 18. yılında anıldı

.Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği 'Süleyman Çakır' karakteri 18 yıl önce bugün dizide senaryo gereği vefat etmişti. Dizinin seyircileri, Süleyman Çakır'ın ölümünün ardından gıyabında cenaze namazı kıldırmış, mevlit okutmuş ve gazeteler aracılığıyla başsağlığı dileklerinde bulunmuştu.

Türk televizyon tarihe damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi konuşulmaya devam ediyor. 2003 yılında ilk bölümüyle ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizinin başrollerinde birbirinden ünlü isimler yer aldı. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. 43. bölümde vurulan ve 45. bölümde vefat eden Süleyman Çakır ölümünün ardından anılmaya devam ediyor.

Her yıl 8 Nisan'da yas tutan sevenleri Süleyman Çakır'ı paylaşımlarıyla anıyor. Bu yıl da gelenek bozulmadı Twitter'da Süleyman Çakır trend listesinde ilk sırada yerini aldı.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Oktay Kaynarca, 'Süleyman Çakırın 18'inci ölüm yıldönümünde unutmayan, unutturmayan sevenlerine baş sağlığı, rahmetliye Allah'tan rahmet diliyorum' ifadelerini kullandı.

Ölümü sonrası geniş bir izleyici kitlesi tarafından yası tutulan Süleyman Çakır, Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiş ve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal bir karakterdir.

SÜLEYMAN ÇAKIRI'N ÇOCUKLUĞU

Küçük yaştayken cami avlusunda gözü önünde babasının vurulduğunu görmüş ve bundan sonra dünyaya hep nefretle bakmıştır. Babası öldükten sonra annesinin evde yaptığı pilav ve nohudu satarak hem kız kardeşi Derya Çakır'a hem de annesi Emine Çakır'a bakmıştır. Bir gün zabıta yasak yerde satış yaptığı için hem onu hem de kız kardeşini hırpalamıştır. Hırpalama sırasında zabıtanın kız kardeşine vurmasından dolayı gözü dönmüş ve zabıtayı art arda bıçaklayıp öldürmüştür. Sonrasında cinayet suçundan hüküm giyip, hapse düşmüştür. Hapise düşünce annesi ve kız kardeşi açıkta kalmıştır. Hapishanede eski kabadayı Duran Şatıroğlu namı diğer Duran Emmi'yi bıçaklaması için kiralık katil olarak Çakır'a teklif götürmüşlerdir. O da annesi ve kız kardeşi kötü durumda olduğu için razı olmuştur. Duran Emmi abdest alırken elinde bıçakla onu öldürmeye gitmiş ancak babasının da abdest alırken öldüğü gözüne gelince yapamamıştır. Duran Emmi sayesinde mafyaya girmiş ve önemli bir mafya babası olmuştur. Sonra Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evlenmiştir.

SÜLEYMAN ÇAKIR'IN ÖLÜMÜ

Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmiştir. Can dostu Polat Alemdar Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştır. Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi'nde en çok ilgi çeken ve sevilen karakterlerdendir. Bu nedenle, ölümü olumsuz tepki almıştır. Hatta, gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutulmuştur.

#Kurtlar Vadisi #Süleyman Çakır
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