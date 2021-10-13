Squid Game Netflix'te zirvede
Netflix'de Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin, platformun ilk 28 günde en çok izlenen yapımı oldu.
Magazin 13.10.2021, 18:17 13.10.2021, 18:20
Netflix'in Twitter hesabından dün yapılan açıklamaya göre 17 Eylül'de yayına giren 9 bölümlük 'Squid Game' dizisi ilk 28 günde 111 milyon kişi tarafından izlenerek 'Bridgerton' dizisinden birinciliği almış oldu.
Dünya genelinde 209 milyon kullanıcısı olan Netflix bir yapım en az 2 dakika izlendiğinde bunu bir tam izlenme olarak kabul ediyor.
'HAYALİMİZ GERÇEK OLDU'
Platformun Hindistan hariç Asya- Pasifik bölgesindeki içeriklerinden sorumlu başkan yardımcısı Kim Min-young, Yonhap ajansına verdiği demeçte, "Netflix 2015'te Kore'ye girdiğinden beri hedefimiz Kore yapımlarını sevenlere kaliteli Kore yapımı içerikler sunmaktı. Squid Game sayesinde bu hayalimiz gerçek oldu" dedi.
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