'Sözün bittiği yerdeyiz' deyip şarkıcı Levent Dörter kötü haberi duyurdu
Şarkıcı Levent Dörter'in annesi Serap Selnur Dörter, hayatını kaybetti
Magazin 26.10.2021, 15:15
Anne acısıyla sarsılan 41 yaşındaki şarkıcı Dörter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözün bittiği yerdeyiz. Bir tanemiz, annemiz Serap Selnur Dörter, bu sabah 06.05'te hakka yürüdü. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun. Aşkım seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.
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