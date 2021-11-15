Söylemezsem Olmaz programında şaşırtan ayrılık

Bircan Bali ve Seren Serengil'in yorumculuk yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programına Arto Dalga'nın vedasından sonra; yeni sezonda Deniz Akkaya dahil olmuştu. Ancak ekran macerası kısa süren Akkaya, programdan ayrıldı.

Canlı yayındaki dobra açıklamalarıyla programa damga vuran Akkaya, bugünkü yayına çıkmadı. Programın sonunda Serengil ve Bali, Akkaya'nın ayrılık kararıyla ilgili konuştu.

Bali açıklamasında "Maalesef, Deniz Akkaya, 'Söylemezsem Olmaz' programında artık yer almayacak. Programın sonunda bunu da izleyicilerimize belirtmek istedik. Kendisine teşekkür ederiz" şeklinde bir açıklama yaptı.

AKKAYA AÇIKLAMA YAPMADI

Programdan ani bir şekilde ayrılmasıyla dikkatleri üzerine çeken Deniz Akkaya'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Akkaya ve Seren Serengil sık sık programda ters düşüyordu. Ayrılık sebebinin bu gerilimden mi kaynaklandığı ise bilinmiyor.