Söylemezsem Olmaz Ebru Şancı neden ayrıldı izleyiciler tarafından merak ediliyo. Peki, Söylemezsem Olmaz Ebru Şancı neden ayrıldı? İşte merak edilen detaylar.

Ebru Şancı, geçtiğimiz günlerde mobbing gördüğünü söyleyerek Söylemezsem Olmaz programı ile yollarını ayırdığını açıkladı. Söylemezsem Olmaz programı Arto'nun ayrılığının ardından Ebru Şancı ile de yollarını ayırdı. Ebru Şancı programda mobbing gördüğünü iddia etti.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ EBRU ŞANCI KİMDİR?

16 yaşında model olarak podyumlarda boy göstermeye başladı. 18 yaşında Brezilya’daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birincilik aldı. Uzun yıllar New York'ta kariyerini devam ettirdi.2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Ebru Şancı, model ve oyunculuğun yanı sıra İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirketinde sahibi. Halen şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Ebru Şancı, 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendi. Nkih Eskişehir'de kıyıldı. Düğün Belçika'da yepıldı.

EĞİTİM HAYATI VE KARİYERİ

Eğitimini Bahçelievler Anadolu Lisesi, Londra Regent's College, New York Üniversitesi (Oyunculuk-Drama) bölümlerini bitirdi. Meslek hayatı boyunca dünyaca ünlü birçok modacının defilelerinde ve marka yüzü olarak katalog çekimlerinde yer aldı. FHM Türkiye magazininde '100 Sexiest Women In The World' listesine girdi. Şu günlerde, London Academy of Music and Dramatic Art kurumunda eğitim almaya devam etmektedir.