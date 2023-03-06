Söylemezsem Olmaz Arto ayrıldı mı? Beyez Tv'nin en çok izlenen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz programında Arto'nun ekranlarda olmaması izleyiciyi meraklandırdı. Peki Söylemezsem Olmaz Arto nered yok. İşte detaylar.

Ekranlarda sivri dili ile izleyicinin dikkatini çeken ve yokluğu hemen belli olan şovmen Arto Söylemezsem Olmaz programında ekranda neden yok. Programla yollarını ayırdıkları iddia ediliyor. Sanatçıdan beklenen açıklama geldi.

SÖYLEMEZSEM ARTO AYRILDI MI?

Sosyal medyada da konu ile ilgili pek çok soru gündeme geldi. Peki Arto neden yo? İşti Söylemezsem Olmaz Arto'nun yaptığı açıklama: ‘Biraz uzaklaşmak iyi gelecek. Çok soran oluyor program ile ilgili. Şu an için TV’de benlik bir durum yok. Arkadaşlarım işlerini harika yapıyor zaten. Bircan, Sinem, Bilal. Biraz yaralarımız sakinlesin, sarılsın yine görüşeceğiz. Sevenlerime ve merak edenlere…’

Söylemezsem Olmaz Arto Kimdir?

Söylemezsem Olmaz Arto'nun gerçek adı Harutyan Dalga'dır. Ancak Arto adı ile ün salmıştır. Arto, 1966 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri ile Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünden mezundur. 1997 yılında sahnelerde yerini almış ve sivri diliyle dikkatleri üzerine çekliştir. Bir süredir Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapmaktadır.