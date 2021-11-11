Sosyal medyada bomba iddia! Süleyman Çakır geri dönüyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin beklenmeyen bir şekilde sona ermesi sonrası bir süredir serinin hayranları Oktay Kaynarca’dan gelecek yeni bir projenin haberini bekliyor.

Oktay Kaynarca hakkında geçtiğimiz günlerde TRT 1’in çok izlenen yapımı Masumlar Apartmanı dizisinde rol alacağı iddia edilmiş olsa da, ünlü aktör bu haberleri yalanlamıştı. Bugünlerde yeni bir iddia ortaya atıldı.

HERKES BU İDDİAYI KONUŞUYOR

Oktay Kaynarca'nın, bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği "Süleyman Çakır" karakterine yeniden hayat vereceği öne sürüldü.

SÜLEYMAN ÇAKIR'IN HİKAYESİ ANLATILACAK

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Süleyman Çakır'ın hayatının yansıtılacağının söylendiği dizide, birçok ünlü oyuncunun rol alacağı da ortaya atılan iddialar arasında.

TWİTTER'DA TREND TOPİC OLDU

Oktay Kaynarca'nın Süleyman Çakır karakteriyle ekranlara döneceğinin dillendirilmesinin ardından sevenleri, Kurtlar Vadisi'ni ve Süleyman Çakır'ı Twitter gündemine sokmayı başardı.

Kurtlar Vadisi hayranları, Twitter'da "#ÇakırlıKurtlarVadisiYeniden" etiketiyle binlerce paylaşım yaparak etiketi gündemin ilk sıralarına yerleştirdi.

Ayrıca Oktay Kaynarca, resmi YouTube kanalında Süleyman Çakır'ın bir gün geri dönebileceğini işaret etmişti.

Snob Magazin