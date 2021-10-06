Sosyal medya Serdar Ortaç'ı 'öldürdü'

Sosyal medya birçok hesapta yayılan “Serdar Ortaç öldü” haberleriyle çalkalandı. Çıkan yalan haberler sonrasında Serdar Ortaç’tan da açıklama gecikmedi.

Daha önce bir çok ünlü ismin yalan ölüm haberlerinin yayıldığı sosyal medyada bu sefer de Serdar Ortaç’ın ölüm haberleri yayıldı.

“Sanat camiasının acı günü. Serdar Ortaç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti” haberleri kısa sürede gündem oldu.

Peki Serdar Ortaç vefat mı etti? Serdar Ortaç’ın son sağlık durumu nasıl?

Çıkan haberler karşısında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç da açıklama yapmak zorunda kaldı.

Serdar Ortaç kendi sosyal medya hesabından çıkan haberleri yayınlayarak “Yanlış haberdir” notunu düştü.

Kaynak: TV100