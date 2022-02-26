Sosyal medya fenomeni Dila Tarkan nişanlandı
Sosyal medyada içerikler üreten Dila Tarkan, 2 yıldır aşk yaşadığı Dağhan Doğruer ile nişanlandı.
Magazin 26.02.2022, 18:37 26.02.2022, 18:41
Bir süre önce Miami'ye giden ikiliden sevindiren haber geldi. Dila Tarkan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde romantik bir evlilik teklifi aldı.
Sevgilisi Dağhan Doğruer'in teklifine 'Evet' diyen Tarkan, o anları 'Her şey tam burada başlamıştı' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Bu gelişmenin ardından ikili, dün akşam aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı. Dila Tarkan'ın nişan elbisesi sosyal medyada gündem oldu.
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