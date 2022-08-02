Şoray Uzun eşiyle fotoğrafını ilk kez paylaştı!

Oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, eşi Elçin Uzun ile evliliklerinin 24. yıldönümünü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Şoray Uzun'un eşini ilk kez görenler şaştı kaldı.

Seksenler, Kaygısızlar, Bizim Ev, Süt Kardeşler, Ruhsar ve Çocuklar Duymasın gibi yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan Şoray Uzun'un eşini görenler şaşırdı.

Şoray Uzun, paylaşımına, "24 yıl olmuş. Neredeyse çeyrek asır. Bir ömür. Bu 24 yılın her günü için sana minnettarım. Ömür boyunca böyle yan yana, omuz omuza. Aşkla." notunu düştü.

Şoray Uzun'un eşini ilk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı.