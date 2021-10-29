Songül Karlı'da o estetik akımından yaptırdı
'Gelinim Mutfakta' programının geçtiğimiz hafta sunuculuğunu üstlenen ünlü şarkıcı Songül Karlı, son yıllarda popüler olan Fransız askısı yaptırdı.
Magazin 29.10.2021, 18:27 29.10.2021, 18:29
Ünlülerin estetik cerrahı Kıvanç Emre Davun'a operasyonu yaptıran sanatçı, öncesi ve sonrasını Instagram'dan paylaştı.
Davun'la video'sunu yayınlayan Karlı, takipçilerinden çok sayıda beğeni mesajı aldı. Sanatçı, yüzündeki değişimleri de takipçilerine anlattı.
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