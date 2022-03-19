Soner Sarıkabadayı'nın konserinde izdiham
Ünlü pop yıldızı Soner Sarıkadayı'nın Ankara Jolly Joker konserinde izdiham yaşandı.
Magazin 19.03.2022, 18:16 19.03.2022, 18:20
Ünlü pop yıldızı Soner Sarıkadayı, Ankara Jolly Joker'de izdiham yaşandığı bir konsere imza attı.
Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, İstanbul’da yaptığı 3 konserde izdiham görüntülerinin paylaşıldığı biletli konserlerinden sonra 4. konserini Ankara’da salonu tıklım tıklım dolduran Ankaralı hayranlarına verdi.
Jolly Joker turnesiyle Türkiye’yi adım adım dolaşacak olan ünlü pop yıldızı Soner Sarıkabadayı toplamda 4 konserinde sold out olan konser biletleriyle rekora koşuyor.
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