Somer Şef'in başı dertte
Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun başı bir kişinin ölümüyle sonuçlanan istinat duvarının çökmesi davasıyla dertte.
Magazin 09.06.2023, 12:07 09.06.2023, 12:07
İstanbul Beşiktaş'ta, devraldığı restoranın istinat duvarı çökerek bir kişinin öldüğü olaya ilişkin ünlü şef Somer Sivrioğlu ve 6 kişi hakkında 22.5 yıla kadar hapis istendi.
Son dakika haberi: İstanbul Beşiktaş'ta, devraldığı restoranın istinat duvarı çökerek bir kişinin öldüğü olaya ilişkin ünlü şef Somer Sivrioğlu ve 6 kişi hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İlk duruşmaya Somer Sivrioğlu katılmazken, şikayetçi avukatı kusurlarının yüksek olduğunu belirterek Sivrioğlu ve diğer kiracı sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep etti.
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