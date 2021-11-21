Sitare Akbaş ile Murat Dalkılıç ayrıldı mı?

26 Kasım’da vizyona girecek olan “Sen Ben Lenin” filminin galasına katılanlar arasında son dönemde şarkıcı Murat Dalkılıç’la yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Sitare Akbaş da vardı.

tv100’ün haberine göre Akbaş, sevgilisi Murat Dalkılıç ile ayrıldıkları yönünde çıkan haberlere de yanıt verdi.

Güzel oyuncu, "İlişkimiz yolunda gidiyor. Çok iyiyiz. Her şey yolunda, çok mutluyuz" ifadeleriyle cevap verdi.

Ünlü oyuncu, özel hayatıyla gündeme geldiği için de rahatsız olduğunu ifade etti.

Öte yandan geçmişte Murat Dalkılıç’ın kliplerinde oynayan Zeynep Bastık, Bensu Soral ve Pınar Deniz’in popülarite anlamında ünlü popçuyu geçtiği yorumu sosyal medyayı sallamıştı.