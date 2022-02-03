Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor

Şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz şubat ayında Burcu Kıratlı ile ikinci kez nikah masasına oturmuştu.

Akçıl ile Kıratlı'nın evliliğinde sorun yaşadığı biliniyordu.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, 'Dilber Ay' filminin galasına katıldı. Akçıl, eşi Burcu Kıratlı'dan boşanacağını açıkladı.

"BOŞANMA SÜRECİNE GİRDİK"

Gazetecilerle sohbet eden Akçıl, "Burcu ile resmi olarak boşanma sürecine girdik. Karşılıklı olarak halledeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı, "14 Şubat'a sevgilim olmadan gireceğim" itirafıyla da dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

2018 yılında Kıratlı ile evlenen ve dokuz ay evli kaldıktan sonra boşanan Sinan Akçıl, Şubat 2021’de eski eşiyle ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Ancak evliliklerinin henüz birinci yılı dolmadan çift hakkında yeniden ayrılacakları yönünde iddialar ortaya atıldı. Burcu Kıratlı’nın, manevi babası Kenan Erçetingöz’ün doğum gününe yalnız katılması ve parmağında alyansının olmaması da bu iddiaları güçlendirmişti. Hürriyet’in ulaştığı Sinan Akçıl, evliliklerindeki krizi doğruladı ve yaşanan süreci anlattı.

"TEKRAR BOŞANABİLİRİZ"

“Şu anda evlilik çıkmazındayız” diyen Sinan Akçıl, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ben şu anda ikinci nikâh öncesi taşındığım 4. Levent’teki büyük daireyi Burcu’ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez âşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın.”