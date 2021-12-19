Şiddet iddiasıyla boşanan ünlü çift ikinci kez evleniyor
Mustafa Can Keser ile 4 yıllık evliliğini geçtiğimiz sene Eylül ayında şiddet gerekçesiyle sonlandıran Damla Ersubaşı, eski eşini affederken Keser'den barışma sonrası sürpriz bir hamle geldi. Keser, eski eşi Ersubaşı'na evlilik teklifinde bulundu.
Magazin 19.12.2021, 12:09
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu.
Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili, aralarındaki buzları eritti.
Damla Ersubaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eski eşinin tekrar evlenme teklifini ettiğini duyurdu.
Ersubaşı, "Evet, evet, tekrardan evet" yazarak paylaştığı fotoğrafla evlilik teklifini kabul ettiğini açıkladı.
Keser'in evlilik teklifi ettiği yüzüğün değerinin 50 bin dolar civarında olduğu iddia edildi.
"Birlikte tekrar bir yola çıktık"
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