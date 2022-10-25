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Şiddet iddiası sonrası Ebru Şallı'dan çok konuşulacak açıklama

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddia edilmişti. Görgü tanığı açıklamasında "Ebru hanım bize göğsüne darbe aldığını söyledi" dedi. Bu gelişme sonrası Şallı'dan yeni açıklama geldi.

Magazin 25.10.2022, 16:50
Şiddet iddiası sonrası Ebru Şallı'dan çok konuşulacak açıklama

Manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, iki yıllık birlikteliğin ardından 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle nikâh masasına oturmuştu.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bir dönem ilişkilerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş’un, Emirgan’da seyir halindeki araçta tartıştıkları ve ünlü modelin fiziksel şiddet gördüğü iddia edildi.

Ebru Şallı'yı araçtan kurtararak olay yerine polis çağıran görgü tanığı 2. Sayfa programına telefonla bağlandı.

Şallı'nın olay sırasında şoka girdiğini söyleyen görgü tanığı detaylı şekilde anlattı.

"ÇIĞLIK SESİ DUYDUK"

"8 Ekim saat 14.30 sularında Emirgan'dan Beşiktaş'a doğru giderken tam bu kahvaltı yapılan mekanlar sebebiyle oluşan trafikte sıkışmış halde ilerlerken bir anda çığlık sesi duyduk" diyen görgü tanığı şunları söyledi:

"Önce çocuk düştü sandık ve tepki vermedik. Daha sonrasında çığlık gittikçe arttı. Artık dayanamadık.

'Ne oluyor' diye arkamızı döndüğümüzde arkadaki araçta bir kadının inmeye çalıştığını, adamın ise zorla kapıyı kapattığını ve kadının üstüne abanarak hem bir yandan eliyle direksiyonu kontrol ettiğini, bir yandan da kadını kapının ucuna kadar sıkıştıracak şekilde ittiğini gördük.

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Haberler karşısında sessiz kalmayı tercih eden Ebru Şallı, Instagram sayfasında yeni bir yazılı açıklama yayınladı. 

Ebru Şallı şu ifadeleri kullandı:

"Artık bir şey yazmak ve açıklamak istemiyorum. Ben açıklamamı yaptım. Bunun üzerine birilerini yayına bağlayıp devam etmek nedir ya? Beni cağırdınız her yere çıkmam için... Çıkmıyorum çünkü anlatacak bir şeyim yok. Sordunuz bende açıklamamı yaptım.

Bitti konu kapandı. Siz aile degil misiniz? Aile arasında , karı koca arasında tartışma da olur, fikir ayrılıkları da olur. Sizde olmuyor mu hiç?

"ROBOT GİBİ Mİ YAŞIYORSUNUZ?"

Yoksa robot gibi mi yaşıyorsunuz anlamadım. Şiddet görsem zaten söylerim, ayrıca şikayetimi de yaparım. Annem yapsa onu da şikayet ederim. İstediginiz Ebru'yu daha çok üzmekse, oldu. Basardınız! Ya hanginiz benim yaşadığım emsali olmayan acıyı yasadı?

Ve bu acıya kim katlanabilir? Hiç mi empati yapamıyorsunuz? Evladını kaybetmiş bir anne var karşınızda! Asıl şiddeti siz uyguluyorsunuz bana! Artık herkes bir kendine gelsin!"

#ebru şallı #Şiddet
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