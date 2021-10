Sibel Can’dan dudak uçuklatan anlaşma

Ünlü sanatçı, Maslak'ta yer alan Cahide Palazzo'da 20 Kasım Cumartesi gecesi İstanbullu dinleyicileriyle buluşacak.Sibel Can'ı ikna etmek ise hiç kolay olmadı. Mekan Sibel Can'ı sahneye çıkarabilmek için kesenin ağzını açtı. İlk gece için sanatçıya 750 bin lira teklif edildi.

İstanbul sahnelerinde en yüksek fiyatı kazanarak Ebru Gündeş, Bülent Ersoy gibi isimleri sollayan Can'ın kış boyunca aynı mekanda sahne almak için de anlaştığı öğrenildi.

Sanatçının diğer program ücretlerinde ise indirim yapacağı konuşuluyor. Sevilen şarkıcı Sibel Can, Cahide'de sahne almak için rekor ücret istedi. Can, İstanbul'daki mekanlarda 350 bin liraya çıkan Bülent Ersoy ve Ebru Gündeş'i ikiye katladı.Yaz aylarında tekne görüntüleri ifşa olan Emir Sarıgül ve Sibel Can aşk iddialarını yalanlamış, görüntülerin photoshop olduğu ileri sürülmüştü.

