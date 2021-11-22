Sibel Can'ın sahnede giydiği elbisesinin fiyatı servet değerinde

Sibel Can, altı yıl aradan sonra İstanbul sessizliğini Cahide Palazzo için bozdu. Sanatçı sahneye dünyaca ünlü takı tasarımcısı Sevan Bıçakçı’nın gecede takması için verdiği iki özel eseriyle çıktı. Can, Londra’dan getirttiği Bottega Veneta’nın son koleksiyonundaki kırmızı elbisesiyle izleyici karşısına çıkarken, Bıçakcı’nın içinde nar heykeli olan ‘Büyülü Taşlar’ adını verdiği değeri 100 bin dolar (1 milyon 130 bin TL) olan tektaşı da taktı.

Sanatçı, ikinci elbisesinde de ise görkemli bir yılan kolyeyi üzerinde taşıdı. Can, komple üstü kahverengi milki elmaslarla süslü, beyaz pırlantaya doğru degrade, 100 karatlık Kral adlı yılan kolyeyi ilk kez kullanan isim oldu. Bıçakçı, değeri 1 milyon TL olduğu öğrenilen tasarımını, kuliste sanatçıya takması için yardımcı oldu. Can’ın kırmızı elbisesinin fiyatının ise 5 bin 310 euro (68 bin TL) olduğu ortaya çıktı.